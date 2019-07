Marcin Jan Orłowski: Ukraińcy czekali na ”swojego”, mocnego przywódcę. Jednym zdaniem potrafi zbesztać urzędników i wyrzucić ich z pracy

„Mówicie, że źle zarabiacie. Jakie macie telefony? Iphone-y? Jeśli zarabiacie tak mało, to jak was na nie stać?” – pytał retorycznie Wołodymyr Zełenski na jednym ze spotkań z pogranicznikami. Prezydent Ukrainy właśnie takimi wydarzeniami buduje sobie popularność i rekordowe poparcie.

Gdy obejmował władzę eksperci głośno mówili – „niedoświadczony, bez politycznej przeszłości, jego prezydentura będzie pełna wpadek i szybko utraci swoją popularność”. Jak się okazuje, tezy o szybkim „upadku” Zełenskiego i powrotu do szarej, politycznej rzeczywistości kompletnie się nie sprawdziły. Były aktor staje się przywódcą, na którego czekały miliony Ukraińców.

Oczywiście, można powiedzieć, że wszystko co robi jest politycznym PR-em i rozrywką na wyjątkowo niskim poziomie. Bo czy bieganie po miejskiej fontannie przy uciesze gapiów jest poważne? Oczywiście, że nie. Sęk jednak w tym, że społeczeństwo na Ukrainie właśnie na takiego polityka czekała. Na „swojego człowieka”, który znajdzie czas na wygłupi i zabawę, ale także na uderzenie pięścią w stół.

To właśnie to połączenie bycia jednocześnie „swoim” i „przywódcą” stało się, na początku politycznej, ogromnym pozytywem prezydenta Ukrainy. Do tego dochodzi jeszcze nienaganna prezencja i stanowczość na arenie międzynarodowej.