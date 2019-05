Marcin i Katarzyna P. dłużej posiedzą w areszcie?

Sąd Okręgowy w Gdańsku skieruje wniosek do tamtejszego Sądu Apelacyjnego o przedłużenie aresztu dla Marcina i Katarzyny P. do 30 lipca tego roku. Dziś sąd rozpoczął odczytywanie wyroku w sprawie byłych szefów Amber Gold, jednak nie ogłoszono wymiaru kary.



W odczytanej dotąd części wyroku sąd uznał Marcina i Katarzynę P. za winnych oszustwa. To pierwszy z w sumie 14 czynów zarzuconych założycielom gdańskiego parabanku. Oskarżeni nie pojawili się na rozprawie.