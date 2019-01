Marcin Horała: W trakcie prac komisji ujawniono bulwersujące informacje

Jego zdaniem drugim ważnym świadkiem był Jacek Rostowski, ówczesny szef MF. - Nie zaprzeczył on wcześniejszym zeznaniom Chojny-Duch. Również pakiet świadków w postaci prokuratorów generalnych był dla sprawy niezwykle istotny. Symbolem ich przesłuchania może być fragment zeznania pana Andrzeja Czumy, który na pytanie o to, jaką wiedzę wyniósł z zajmowania się przestępstwami podatkowymi, powiedział, że żadnej, bo się tym nie zajmował, i w ogóle żadne przestępstwa go nie interesowały. To jest odpowiedź, po której ręce opadają - podsumował Horała.