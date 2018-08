Marcin Horała mocno o wydaleniu Kozłowskiej: Mamy prawo wyprosić gościa, który wyrzuca nas z domu

Nie milkną echa wydalenia z Polski i Unii Europejskiej Ludmiły Kozłowskiej z fundacji Otwarty Dialog. Mocny komentarz w tej sprawie padł dziś z ust posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horały.

„ Jeżeli ktoś przychodzi do nas do domu w gości i zaczyna nam przestawiać meble i właściwie nas wyrzucać z naszego domu to mamy prawo takiego gościa wyprosić”

- mówił Horała na antenie TVP Info w programie „Woronicza 17”.

Kozłowskiej usiłował bronić Tadeusz Iwiński z SLD stwierdzając, że Polska stosuje standardy… rosyjskie i tureckie:

„Nie wiadomo o co chodzi w tym przypadku, ale to mi przypomina postępowanie wobec organizacji pozarządowych Rosji, w Turcji. Nie dostaliśmy wystarczającego uzasadnienia i ja mam duże wątpliwości”.

Horała broniąc stanowiska polskiego rządu przypominał:

„Mamy dużą organizację, ważną organizację finansowaną w sposób niejasny, ale wiemy, że z zagranicy. Pani, która nie jest obywatelem naszego kraju przyjeżdża do Polski i właściwie sto procent swojej działalności skupia na tym, żeby dokonać zmiany władze w Polsce metodami niedemokratycznymi”.

Dalej dodał:

„Było nawoływanie do burd ulicznych, do Majdanu. Polska ma prawo się bronić”.

Podobnie rzecz ocenił Piotr Apel z Kukiz’15, który podkreslił, że wątpliwości Otwarty Dialog budził już wcześniej. Dodał, że według niego istnieje wiele przekonywujących go przesłanek, świadczących o tym, że Polska w tej kwestii wykonała dobry ruch. Podkreślił też jednak:

„Tylko państwo polskie nie może funkcjonować bez jasnego wytłumaczenia oficjalnego, popartego dokumentami, autorytetem państwa. Oczekuję jasnego raportu dlaczego pani Kozłowska została wydalona”.

dam/TVP.Info,Fronda.pl