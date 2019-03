Marchewka nie zadziałała, więc Putin sięga po kij. Reżim wchodzi w nową fazę

Sądząc po wystąpieniu prezydenta Rosji na dorocznym kolegium MSW, Kreml powoli traci nadzieję na odbudowę popularności reżimu przy pomocy przysłowiowej marchewki. Kilka dni po orędziu do Zgromadzenia Federalnego i złożeniu szeregu socjalnych obietnic Władimir Putin sięga po przysłowiowy kij. Zachęca MSW do jeszcze bardziej zdecydowanej „walki z ekstremizmem” – co oznacza, że już bierze pod uwagę, iż wprowadzenie choćby części jego obietnic w życie niewiele da. Reżim putinowski wchodzi w nową fazę – władza i kontrola będą sprawowane coraz bardziej metodami represyjnymi.

Putin mówił też, że MSW powinno dbać o to, by środowisko, w jakim działa biznes, było jak najbardziej korzystne dla przedsiębiorców. Zresztą już wcześniej podczas swych rządów nie raz Putin mówił, że biznes nie powinien być bezbronny wobec działań siłowików. Ale to tylko słowa. W rzeczywistości rośnie wciąż liczba spraw dotyczących przestępstw gospodarczych. Przykładem jak bardzo deklaracje Putina rozchodzą się z faktycznymi działaniami podległych mu struktur siłowych jest ostatnie uderzenie w spółkę Baring Vostok, jednego z największych i najdłużej działających w Rosji inwestorów. W tej sprawie, mimo protestów środowisk biznesowych, Putin wyraził pełne zaufanie do FSB. Występując na kolegium MSW prezydent wzywał, by „zwiększać wysiłki w walce z korupcją”. To nic innego jak sygnał do kolejnych ataków siłowików na biznes – pod pretekstem walki z korupcją.