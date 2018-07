Manuela Gretkowska: Polacy mają małe mózgi. Przez PiS jeszcze zmaleją

Manuela Gretkowska, lewacka aktywistka z Partii Kobiet, która para się zasadniczo pisaniem książek, od dłuższego czasu dość regularnie lubi sobie ,,popluć'' na Polskę, Polaków i na władze PiS zwłaszcza. Teraz zaprezentowała tak fantastyczne poglądy, że wprost trudno uwierzyć, iż ktoś może to rzeczywiście wypowiadać na wizji.

Na antenie jakiegoś niszowego programu telewizyjnego stwierdziła mianowicie, że Polacy nie mają zbyt dużych mózgów w swoich słowiańskich czaszkach, a wraz z rządami PiS mózgi nasze będą jeszcze się zmniejszać. Można byłoby tę tezę natychmiast odrzucić, ale zaraz... przyklad samej Gretkowskiej każe być jednak nieco ostrożniejszym!

Wypowiedź Manueli Gretkowskiej to klasyczny przykład skrajnej pedagogiki wstydu. To wręcz jakaś patologiczna autonienawiść, posunięta aż do poniżania wartości swojej własnej tożsamości, ba, wręcz jakiś przedziwny masochistyczny rasizm.

,,To jest film - mówię o Pulp Fiction - który pokazuje, że mafiozi i bandyci są przemocowymi kretynami. Nie geniuszami, którzy potrafią nas obrobić, zbić i tak dalej. Patrząc na rządy PiS-u mam wrażenie, że oglądam Pulp Fiction. Tylko w tej wersji biedniejszej, słowiańskiej [...]. No jest kraj jako Pulp i syfizm, syfiction, syfikszyn, powiedzieć chciałam od syfu. Człowiek katowany przez takich bandytów, taki element polityczno-społeczny, nie ma pomysłu, co mógłby zrobić, jak opozycja. Więcej, może też dostać syndromu posttraumatycznego. Efektem jego, ja myślę, że to nas czeka, bo jesteśmy katowani [...] przez mafiozów, jest na przykład zmniejszenie mózgu. I tak nie sądzę, żeby Polacy, my, mamy jakieś duże mózgi, przesadnie duże w tych czaszkach słowiańskich, ale jednak. Natomiast w efekcie będzie nam malał [mózg] razem z niepodległością. I demokracją''

Skąd się bierze tak gorąca nienawiść 53-letniej Gretkowskiej do Polski i Polaków? Cóż, lewacka pseudo-kultura, w której ta pani się zanurza, na pewno nie jest bez winy. Gretkowska studiowała też kilka lat we Francji -a było to na przełomie lat 80. i 90. - i pewnie nabrała wówczas przekonania o wyższości francuskiej nad Polakami.