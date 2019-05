Manipulacja TVN i 'GW'. Co NAPRAWDĘ powiedział abp Marek Jędraszewski o pedofilii w Kościele?

“Trzeba się nachylać nad tym wszystkim, co jest złe i w Kościele, ale także poza nim. Najgorsze jest to, że z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka. To, co się powinno zmienić, to radykalne odnowienie życia moralnego, i to jest właśnie to do czego wzywał nas 40 lat temu Jan Paweł II i co na pewno, jestem przekonany – wybrzmi podczas dzisiejszej uroczystości.”