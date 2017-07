Manewry Rosji i Białorusi. Zagrożenie dla regionu?

Białoruś i Rosja przygotowują się do dużych manewrów. Ćwiczenia Zapad-2017 będą największym ich wspólnym przedsięwzięciem tego typu w historii. Odbędą się we wrześniu na sześciu białoruskich poligonach.

Białoruska telewizja ONT poinformowała, że wydzielone zostały już obszary przyszłych manewrów. Przeprowadzono też szkolenia wojsk inżynieryjnych, łączności i walki radioelektronicznej.

Generał Aleh Biełakonieu, szef Sztabu Generalnego białoruskiej armii poinformował, że do realizacji pozostały jeszcze dwie zasadnicze kwestie. – Chodzi o operacyjno-taktyczne ćwiczenia z udziałem lotnictwa i sprawdzanie systemu zabezpieczenia technicznego i zabezpieczenia tyłów. Wtedy dowiemy się na ile wojska są gotowe do wypełnienia postawionych zadań – mówił generał Biełakoneiu.

W manewrach Zapad 2017 weźmie udział około 13 tysięcy żołnierzy i 700 jednostek sprzętu wojskowego. Białoruś skierowała zaproszenia do 80 zagranicznych obserwatorów; między innymi do krajów sąsiedzkich, a także do OBWE, NATO i ONZ.

Obawy z powodu ćwiczeń wyraziły władze Ukrainy i Litwy.

jsl/tvp.info