MAMY TO!!! Polska wygrała z Izraelem 4:0

W dzisiejszym meczu z Izraelem Polska wygrała 4:0! Oznacza to, że do mistrzostw Europy pozostał Biało-Czerwonym jeden krok.

Pierwszy gol padł w 35. minucie. Do bramki Izraela trafił Krzysztof Piątek. W 56. minucie gola strzelił Robert Lewandowski, 2 minuty później- Kamil Grosicki, a pod koniec meczu- Damian Kądzior.

Polska reprezentacja tym samym umocniła pozycję lidera grupy eliminacyjnej. We wrześniu Biało-Czerwoni zagrają ze Słowenią i Austrią- a to już ostatni krok do mistrzostw!