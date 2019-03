'Mamy prawo i obowiązek dojścia do prawdy!' Będą ekshumacje w Jedwabnem? Odpowiada wiceszef MSZ

Prawda sama się obroni ... 5.3.19 17:16

Po wykopaniu kilkunastu łusek i nabojów w masowym grobie ofiar Jedwabnego, bez wątpienia pochodzących ze standardowych niemieckich KB Mauser wz 98 oraz pistoletów Walther P 38 / co było przyczyną natychmiastowego wstrzymania ekshumacji / fakt ten "wytłumaczono", że pochodzą one z lat I w.św, podczas której toczono w okolicach Jedwabnego ciężkie walki, co jest historyczną prawdą.

Ale jest jeden szkopuł! Otóż pistolet Walther P 38 został wprowadzony, jako broń osobista oficerów w latach 30 -tych XX w, a naboje do karabinu Mauser wz 98, używanego takoż i za I-wszej wojny, zostały zmodernizowane, jeszcze w latach 20-tych XX w poprzez nadaniem im bardziej "ostrołukowego" kształtu tzw pocisk "sGeschoss" tak ze nie sposób ich pomylić z pociskami z I w.św!

I na koniec, każda łuska do omawianego naboju ma na dnie wybite cechy oznaczające rok produkcji, partię produkcyjną i producenta!

A że są one wykonane z mosiądzu, bardzo odpornego na korozję i nawet po dzisiatkach lat dane te można odczytać!