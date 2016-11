Mamy 17 nowych Książąt Kościoła! Zobacz listę

reklama

Z 211 do 228 zostało dziś zwiększone grono Kolegium Kardynalskiego. To właśnie Kolegium stanowi najbliższy papieżowi organ doradczy papieża, a także wybiera jego następcę. Nie wszyscy jednak spośród nich mogą uczestniczyć w konklawe – jedynie ci, których wiek nie przekracza 80 lat. Niestety, żaden z nowych 17 purpuratów nie jest Polakiem.

W Bazylice Watykańskiej odbył się konsystorz, na którym Franciszek włączył do Kolegium Kardynalskiego 17 nowych purpuratów. Czterej z nich to duchowni, którzy przekroczyli już 80. rok życia, a zatem nie mają prawa do udziału w konklawe. Tę honorową nominację otrzymał m.in. albański kapłan Ernest Simoni, który świadczył o Chrystusie w czasie komunistycznych prześladowań.

Wśród kardynałów elektorów są mianowani przez Franciszka arcybiskupi ważnych miast, takich jak Bruksela, Chicago czy stolica Brazylii Brasilia, ale też przedstawiciele Kościołów lokalnych, które nigdy nie miały własnych purpuratów. Są to na przykład Bangladesz, Papua Nowa Gwinea czy Republika Środkowoafrykańska.

Szczególne miejsce wśród nowych kardynałów zajmuje abp Mario Zenari, nuncjusz apostolski w udręczonej wojną Syrii. To właśnie on w imieniu wszystkich nowych członków Kolegium Kardynalskiego zabrał głos na początku konsystorza.

„Wezwałeś nas ze wszystkich kontynentów: z regionu uważanego za kolebkę chrześcijaństwa, gdzie po raz pierwszy uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami, z młodych i dynamicznych Kościołów, ze starego kontynentu i z nowego świata. Jest to wymowny znak powszechności Kościoła, który na różne i piękne sposoby wyraża tę samą wiarę. Reprezentujemy różne doświadczenia kościelne: służbę Stolicy Apostolskiej, posługę pasterską i odważne świadectwo wiary” – powiedział nuncjusz z Damaszku.

Po uroczystym ogłoszeniu przez Papieża nominacji kardynalskich wszyscy nowi purpuraci złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie, po czym Franciszek osobiście wręczył każdemu z nich biret i pierścień, przyznając im zarazem kościół tytularny w Rzymie. Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu otrzymał kard. Carlos Osoro Sierra, arcybiskup Madrytu. W przeszłości była ona kościołem tytularnym m. in. kardynałów Hozjusza, Wyszyńskiego i Glempa. Natomiast bazylika św. Bartłomieja, wybudowana przez Ottona III jako kościół św. Wojciecha, przypadła kard. Blase Joseph Cupichowi z Chicago. Kolegium kardynalskie liczy obecnie 228 członków, w tym 121 elektorów uprawnionych do udziału w konklawe.

W uroczystościach nie uczestniczył Benedykt XVI. Po konsystorzu Franciszek i nowi kardynałowie udali się do klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie spotkali się z Papieżem Seniorem.

Oto lista nowych kardynałów:

Abp Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Syrii (Włochy)

Abp Dieudonné Nzapalainga CSSp, arcybiskup Bangui (Republika Środkowoafrykańska)

Abp Carlos Osoro Sierra, arcybiskup Madrytu (Hiszpania)

Abp Sérgio da Rocha, arcybiskup Brasílii (Brazylia)

Abp Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago (USA)

Abp Patrick D’Rozario CSC, arcybiskup Dakki (Bangladesz)

Abp Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcybiskup Méridy (Wenezuela)

Abp Jozef De Kesel, arcybiskup Malines-Brukseli (Belgia)

Bp Maurice Piat, biskup Port-Louis (Mauritius)

Bp Kevin Joseph Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, (USA)

Abp Carlos Aguiar Retes, arcybiskup Tlalnepantli (Meksyk)

Abp John Ribat MSC, arcybiskup Port Moresby (Papua Nowa Gwinea)

Abp Joseph William Tobin CSsR, Arcybiskup Newarku (USA)

Abp Anthony Soter Fernandez, emerytowany arcybiskup Kuala Lumpur (Malezja)

Bp Renato Corti, emerytowany biskup Nowary (Włochy)

Abp Sebastian Koto Khoarai OMI, emerytowany arcybiskup Mohale’s Hoek (Lesotho)

Ks. Ernest Simoni, kapłan archidiecezji Szkodra-Pult (Albania).

