Małżeństwo, które zmienia świat

Jak wygląda sytuacja chrześcijan w Palestynie? Przed jakimi wyzwaniami stoi małżeństwo Polki i Palestyńczyka?

- Poznaliśmy się w Boże Narodzenie w Betlejem. Z racji tego, że oboje jesteśmy wierzący, nie powiedziałabym, że mieliśmy dużą trudność w poznaniu się. To nie było trudne, bo ta najważniejsza rzecz jest dla nas wspólna - mówiła Sylwia Hazboun

- Najważniejsze dla nas jest to, żeby chrześcijaństwo zostało na Bliskim Wschodzie. Takim największym wyzwaniem obecnie jest to, że dużo chrześcijan opuszcza Ziemię Świętą. To jest część naszej tożsamości - dodawał Yousef Hazboun

- Pracujemy w Caritas Polska przy projektach, które Caritas prowadzi na Bliskim Wschodzie. Taki duży projekt, to projekt pomocy osobom niepełnosprawnym - podkreślała Sylwia

- Niektóre dzieci nawet nie wiedzą co to jest pokój, bo urodziły się w czasie wojny. Ale nie można powiedzieć, że się do tego przyzwyczaiły. To nie jest coś naturalnego - zaznaczyła

- Nie jesteśmy aż tacy silni, żeby zmienić świat, ale musimy starać się zrobić jak najwięcej, żeby móc wychować również nasze dzieci w duchu dawania - podsumowali

SalveTV