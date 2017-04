Małysz komentuje przełomową decyzję Horngachera

reklama

Trener kadry A polskich skoczków narciarskich Stefan Horngacher podjął decyzję o wykluczeniu z tej kadry Jana Ziobry. Zawodnik będzie teraz skakał w kadrze B. Tę przełomową dla Ziobry decyzję skomentował Adam Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

Małysz odmówił oceny decyzji Horngachera. "Nie wiem czy to jest słuszna decyzja. Nie do Związku, tylko do trenerów należy wybieranie składów kadr. Tak samo jest w piłce nożnej czy siatkówce. Padła taka propozycja, przedyskutowaliśmy ją w dużym gronie i zaakceptowaliśmy ten wybór. Były różne za i przeciw. Nigdy wszyscy nie będą zadowoleni. Trzeba uszanować decyzję trenera" - powiedział.

Jak dodał Małysz, Ziobro "ma dużo roboty do wykonania". W kadrze B będzie prowadził zawodników, w ten sposób otrzymując też dodatkową motywację.

Teraz w kadrze A znajdują się: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny oraz Krzysztof Miętus.

kk/sportowefakty.wp.pl

13.04.2017, 14:31