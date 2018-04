Mały Alfie Evans uratowany? Otrzymał włoskie obywatelstwo

Według informacji Radio Zet News, dwuletni Alfie Evans z Wielkiej Brytanii uzyskał włoskie obywatelstwo. Maluch cierpi na ciężką, dotychczas niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną.

"Trwa batalia, by nie dopuścić do odłączenia go od maszyn utrzymujących przy życiu"- czytamy na Twitterowym koncie Radia Zet. Napisano również, że władze Włoch przyznały dziecku obywatelstwo.

Chęć przeniesienia chłopca do Włoch poparło ponad 200 tys. osób, tzw. "Armia Alfiego". O możliwość leczenia malucha we Włoszech zabiegał sam papież Franciszek, który kilka dni temu spotkał się z ojcem Alfiego. Mimo iż medycyna nie może już pomóc chłopcu, lekarze z Włoch chcą udzielić dziecku pomocy i podtrzymać jego życie aż do momentu naturalnej śmierci. Nie chcą się na to zgodzić sądy w Wielkiej Brytanii. Mimo sprzeciwu rodziców nakazały lekarzom wyłączenie aparatury podtrzymującej życie.

Choć data nie została podana do wiadomości publicznej, odłączenie malucha od aparatury miało nastąpić dziś.

W szpitalu w Wielkiej Brytanii, wbrew woli rodziców i wbrew temu, że kilka innych szpitali w Europie było gotowych przejąć nad nim opiekę, ma dzisiaj zabity zostać Alfie Evans.

Módlmy się aby chłopca udało się jeszcze uratować.

Dokąd zmierza nasza cywilizacja? #SaveAlfieEvans

