Małopolska kurator oświaty zostaje! Radni odrzucili rezolucję KO

Ciocia zostaje?? A to ci... A już miałem dla niej miejsce na warsztatach dokształcających z tolerancji i normalności. No nic. Trzymam miejsce może znowu walnie jakąś "mądrość" to akurat załapie się do grupy 10-latków.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha