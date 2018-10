Małopolska Kurator Oświaty jasno i wprost o 'Tęczowym Piątku'

Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Ta Pani znów stanęła po właściwej stronie. To ta sama Pani, która na początku roku mówiła uczniom by nie dać się Islamowi. #BRAWO ! #TęczowyPiątek pic.twitter.com/QJS68jlYZP

Mowa oczywiście o zaplanowanym na jutro wydarzeniu- Tęczowym Piątku. W wielu szkołach w całej Polsce (organizatorzy- Kampania Przeciwko Homofobii- cieszą się, że w tym roku zgłosiło się aż 211 szkół) uczniowie zobaczą na szkolnych korytarzach tęczowe plakaty, natomiast na lekcjach wysłuchają pogadanek o "akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI". Szkoły, które zgłosiły się do wzięcia udziału w akcji, otrzymają od KPH materiały edukacyjne, plakaty i gadżety. Decyzja na temat scenariusza lekcji zależy od nauczycieli.

"Zgodnie z dyrektywami interpretacyjnymi zawartymi w Preambule Prawa oświatowego, nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności"-wskazała Małopolska Kurator Oświaty w specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie kuratorium. Jak dodaje Barbara Nowak, dyrektor szkoły, przy podejmowaniu decyzji dotyczącej organizacji w jego placówce wydarzenia, którego treść jest przedmiotwem poważnych sporów światopoglądowych, powinien "zachować daleko idącą staranność w nadzorze nad formą obchodów i treściami, jakie w ich trakcie są przekazywane dzieciom i młodzieży".