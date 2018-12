Małkowski chce wrócić do władzy? Czysty absurd w Olsztynie

Afera wokół olsztyńskiegp prezydenta wybuchła 10 lat temu, co nie przeszkodziło wcale politykowi startować w wyborach. Nie wygrywał jednak, choć wchodził do drugiej tury - a ponadto zdobywał mandat radnego.

Także w tym roku Małkowski przegrał dopiero w drugiej turze z Piotrem Grzymowiczem. Okazuje się jednak, że ma apetyt na powrót do władzy. Jak przekonywał na konferencji prasowej, w jego sprawie ,,nigdy nie było dowodów winy''. Fotografie i nagrania mające go obciążać nazwał fałszywkami. Małkowski chciałby też pozwać ,,inicjatorów sprawy'', przyznając, że podłoże było ,,czysto osobiste'', nie polityczne.

,,Jeśli pan Małkowski zechce to się do nas przyłączy, a jak nie to zrobimy to sami'' - mówił jeden ze zwolenników Małkowskiego.