Małgorzata Wypych: Wypych: Ten, kto nie chce zmian, krytykuje prezydenta Dudę

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wypych w rozmowie w TVP Info broniła prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło. Mówiła też o nadziejach jakie wiąże z komisją badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej.

Małgorzata Wypych skomentowała zmiany w rządzie Beaty Szydło:

„Ta rekonstrukcja rządu nie jest związana z żadnym skandalem, że trzeba kogoś usunąć, ukryć, wręcz przeciwnie. Są bardzo wyraźne akcje na tego typu działania, przypadki nepotyzmu czy kwestie dotyczące obsadzania stanowisk w spółkach skarbu państwa. Mamy audyt przecież”

Oceniając prezydenturę Andrzeja Dudy, stwierdziła, że prezydent jest dobrze oceniany przez tych, którzy rzeczywiście chcą zmian w Polsce:

„Pan prezydent jest oceniany dobrze przez te osoby, którym rzeczywiście zależy na zmianach, na tym, żeby te reformy były przeprowadzane. I jest oceniany źle przez te osoby, które uważają, że „zostawmy to wszystko tak, jak było”. Pan prezydent nigdy nie należał do osób, które spoczywały na laurach”

Wyrażała też swoje nadzieje związane z pracą komisji Macierewicza:

„My się tutaj wszyscy skupiamy na komisji pana ministra [Macierewicza] i ona jest bardzo ważna. Tam są naukowcy, poszczególne piony, zajmujące się sprawami technicznymi, sprawami przebiegu i organizacji lotu, kwestiami medycznymi. Ale przecież równolegle działa również zespół prokuratorów, który de facto robi jeszcze raz to postępowanie. Jako rodzina osoby, która zginęła w tej katastrofie, na pewno życzyłabym sobie, żeby była duża współpraca i wspólne wypracowanie pewnych rozwiązań, dojście do pewnych wniosków, które pozwoliłyby powiedzieć, co się wydarzyło”.

29.09.2016, 19:15