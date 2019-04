Małe lotniska szeroką bramą dla imigracji

Imigranci coraz częściej wybierają małe lotniska, żeby dostać się do Niemiec. Tam bowiem, w przeciwieństwie do dużych portów lotniczych, nie czeka ich kontrola.

W tym celu wykorzystują lokalne, małe lotniska. Tam nie czeka ich kontrola i śmiało mogą wjechać do Niemiec, nawet jeśli pochodzą z kraju bezpiecznego. W przeciwieństwie do dużych, międzynarodowych portów jak Berlin, Hamburg, Frankfurt nad Menem czy Monachium, na przybyszów z Afryki i Azji nie czekają kontrole azylowe. Z małego lotniska bez zmiany siatki lotów nie da się nikogo bezpośrednio odesłać do kraju, z którego przyleciał. Urzędnicy rozpatrujący wnioski azylowe mają swoje punkty jedynie na dużych lotniskach. „Osoby ubiegające się o azyl są zwykle zatrzymywane przed wejściem do strefy tranzytowej przez procedurę lotniskową, a procedura azylowa jest przeprowadzana w wyznaczonych pomieszczeniach. Odrzucone osoby ubiegające się o azyl z tak zwanych bezpiecznych krajów są natychmiast zwracane do swojego kraju – czytamy w „Epoch Times”.