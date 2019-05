Maksymilian Kolbe. Triumf miłości Najnowsza książka o duchowości o. Kolbe już dostępna!

Wydanie książki uświetnia 125. rocznicę urodzin Maksymiliana Kolbego. Jest też zachętą do studiowania duchowości świętego, o czym przypomniał apel duszpasterski Komisji Episkopatu Polski. „Zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich, szczególnie zaangażowanych we wspólnotach i grupach parafialnych do pogłębiania duchowej drogi Ojca Maksymiliana Kolbego i odkrywania jego pism” - napisał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.