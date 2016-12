Makowca w Święta nie może zabraknąć - oto przepis!

reklama

Fot. Pixabay reklama

Makowiec to jedno z najpyszniejszych polskich ciast. Czy ktokolwiek wyobraża sobie święta bez tego smaku? Jeśli natomiast makowiec – to wyłącznie domowej roboty. Zapoznaj się z przepisem i już w te święta zaskocz wszystkich swoich domowników tym niesamowitym ciastem, którego aromat zawsze kojarzyć się nam będzie ze świętami Bożego Narodzenia!





Przygotowanie nie powinno ci zająć więcej niż 4 godziny. To niewielka cena za niezwykłe doznania smakowe i radość z własnego wypieku!

Aby upiec jeden średni makowiec, będziesz potrzebować:

100 g mąki pszennej

1,5 czubatej łyżki mąki razowej (również pszennej)

1/3 szklanki mleka

Łyżeczkę suchych drożdży

2 łyżki cukru

2 łyżki masła

Nadzienie z kolei sporządzimy z 1 szklanki masy makowej, 1/8 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej oraz ok. ¼ szklanki mleka

Najpierw zagnieć ciasto ze wszystkich składników. Musi być gładkie oraz elastyczne – musi odchodzić od reki. Zagnieć je ręcznie lub hakiem do ciasta drożdżowego. Następnie umieść je w dużej misce, przykryj folią spożywczą i pozostaw na półtorej godziny do wyrośnięcia. Rozwałkuj ciasto na stolnicy na prostokąt o grubości około 0,5 cm. Weź masę makową, dodaj do niej kaszę jaglaną, zblenduj je razem, aby kasza dobrze połączyła się z makiem. Teraz stopniowo dolewaj mleka wciąż blendując – tak długo, aż otrzymasz konsystencję gęstego budyniu. Na cieście rozsmaruj grubą warstwę masy makowej, zwiń wzdłuż długiego boku. Następnie ułóż je na blasze, którą uprzednio wyłożyłeś/aś papierem do pieczenia. Tak pozostaw na 30-45 minut. Wsadź ciasto do pieca rozgrzanego do 180 stopni, piecz przez 30-40 minut, aż staną się złote

UWAGA: Przepis jest na jeden średni makowiec, weź pod uwagę to, że jest pyszny i warto zrobić go więcej! Warto go polukrować

dam/Fronda.pl

18.12.2016, 13:15