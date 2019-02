Magia szkodzi temu, kto ją praktykuje. Diabeł upomina się o swoje...

Magia jest złem, za pomocą którego można krzywdzić innych, realnym podobnie jak zjawiska określane mianem parapsychicznych fenomenów. Bóg zezwala demonom na działanie, więc wiele osób pada ofiarą magi. Magie negatywnie ocenia chrześcijaństwo, ale też judaizm, buddyzm, islam i hinduizm. O samym rzucaniu klątw Biblia wspomina 125 razy. W ramach maleficium magia wykorzystywana jest do oddawania czci demonom. Często jest też magia wyrazem nienawiści, zemsty, braku przebaczenia. Występuje w praktykach czarnoksięstwa, masonerii, satanizmu, i ezoteryzmu.

Stosowanie „magi w jakiejkolwiek formie (np. przeklinania czy klątwy) jest realizacją najcięższych grzechów wobec Boga (idolatrii) oraz człowieka (nienawiść). Z powodu tych grzechów nie wchodzi się do królestwa Bożego”. Ktoś, kto stosuje magie, rzuca klątwy, odcina się od Boga i otwiera się na działanie demonów. Celem demonów jest zniszczenie człowieka i odebranie mu możliwości życia wiecznego z Bogiem.

Niestety kler katolicki milczy o zagrożeniu ze strony okultyzmu, o tym, że diabeł specjalnie zsyła na nas choroby, by ludzie byli zniechęceni i zgorzkniali, by popełniali samobójstwa, szukali pomocy w fałszywych religiach i okultyzmie. Smutne jest też to, że wielu katolików przejawia myślenie magiczne, bluźnierczo traktując modlitwy jak rytuały magiczne, skupiając się nie na treści modlitw, ale na ich formie.