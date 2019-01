'Magia' Kiszczaka i Aleksander Hall. Cenckiewicz publikuje list

"Chciałbym Panu bardzo podziękować za trwającą blisko rok współpracę zapoczątkowaną tak ważnymi dla naszego kraju obradami Okrągłego Stołu"- tak zaczynał się list Aleksandra Halla do Czesława Kiszczaka. List powstał w roku 1990. Pisząc do Kiszczaka, Hall był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Korespondencję ujawnił dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, Aleksander Hall to znany działacz "Solidarności". Dziś zajadle atakuje rząd PiS.

"Ta "magia" Kiszczaka jest nieprawdopodobna! Ileż to ludzi z Solidarności pisało do niego z taką estymą jak przywódca idealnej prawicy w III RP - Aleksander Hall"- ironizuje Cenckiewicz w podpisie do listu opublikowanego na Twitterze,