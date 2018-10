,,Magia, cała prawda'' . Masz przedmioty duchowo niebezpieczne? Zawieź je do Niepokalanowa!

Dzisiejszy świat łatwo odrzuca Pana Boga, uważając, że w erze rozumu nie ma miejsca dla ducha. Z drugiej strony coraz większą popularnością cieszą się wróżbici, bioenergoterapeuci, okultyści, sztuki walki, joga czy religie Wschodu. Dlaczego tak jest?

Serdecznie zapraszamy do Niepokalanowa na spotkanie pt. „Magia cała prawda”. Skierowane jest ono do wszystkich, którzy pragną świadomie przeżywać swoją wiarę i pogłębiać jej prawdy oraz nie zagubić się w labiryncie magicznych sztuczek. Spotkanie odbędzie sie w sobotę, 27 października w sali św. Bonawentury, która znajduje się za Bazyliką w Niepokalanowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci z dziedziny zagrożeń duchowych i egzorcyści: ks. dr Mariusz Terka, ks. Edmund Szaniawski, s. Michaela Pawlik OP, o. Mirosław Kopczewski OFMConv, Małgorzata Nawrocka i Andrzej Wronka. Usłyszymy też świadectwa osób, które wpadły w pułapki magii. Dzień zakończy uroczysta Msza święta połączona z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi oraz egzorcyzmowaniem wody, soli i oleju.

UWAGA! Na spotkanie można przywieźć przedmioty duchowo niebezpieczne, które zostaną zutylizowane przez braci w Niepokalanowie. Są to np. karty do wróżenia, maski afrykańskie, talizmany, papirusy egipskie, litertura okltystyczna i inne.

UWAGA! Wstęp za dobrowolną ofiarą. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres: [email protected].

PROGRAM

09.00 – 09.10 Powitanie, przedstawienie Gości oraz programu dnia.

09.10 – 10.00 Co Bóg myśli o magii? Magia w Biblii i nauczaniu ojców Kościoła – wykład Ks. dr. Mariusza Terki, patrologa, wykładowcy uniwersyteckiego.

10.15 – 11.15 Okultyzm i egzorcyści – spotkanie z Ks. Edmundem Szaniawskim, wieloletnim egzorcystą

11.30 – 12.15 Byłem uzdrowicielem… – świadectwo Krzysztofa, byłego bioenergoterapeuty.

12.30 – 13.15 Niewiasta depcząca Węża. Słowo o mocy zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – czas świadectwa, o. Mirosław Kopczewski

13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00 Magia medytacji, jogi i religii Wschodu – wykład S. Michaeli Pawlik, dominikanki, znawcy hinduizmu, autorki książki „Utopijny raj New Age”

15.15 – 16.15 Harry Potter, wampiry i Moc czyli słowo o magii we współczesnym fantasy – spotkanie z Małgorzatą Nawrocką, autorką trylogii „Anhar. Alhar. Ariel”

16.30 – 17.30 Wróżki, uzdrowiciele i czarne koty: magiczne myślenie dziś – prelekcja Andrzeja Wronki, teologa, prezesa Stowarzyszenia „Effatha”

18.00 – Uroczysta Msza Święta połączona z Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

W czasie sympozjum będzie można nabyć literaturę w temacie oraz na mszy św. o 18.00 zostaną egzorcyzmowane woda, sól i olej przywiezione przez uczestników. Wstęp wolny.

