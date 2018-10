Magdalena Środa pluje na Kościół i uderza w Platformę Obywatelską

Gdy idzie o wojnę z Kościołem katolickim dostać się może nawet Platformie Obywatelskiej. Krakowska profesor etyki Magdalena Środa zaatakowała właśnie partię Grzegorza Schetyny za to, że część jej posłów popiera upamiętnienie bohaterskich księży katolickich.

Według Środy Kościół jest po prostu ,,cholernie bogatą i arogancką instytucją'', która na swojej ,,niezłomności'' zarobiła krocie. Ci, którzy chcą uczcić bohaterskich kapłanów, działają ,,głupio, szkodliwie, nieskutecznie''.

Bo, twierdzi Środa, ,,Popiełuszko - Popiełuszkiem, ale pdofil kościelny - pedofilem''.

Oto, co ,,wydała'' z siebie Magdalena Środa na Facebooku:

I to jest ten cholerny problem z PO. 89 posłów zagłosowało za Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Kurde!!. Afera pedofilska w kościele rozwija się, ta cholernie bogata i arogancka instytucja pozostająca poza jakąkolwiek kontrolą ekonomiczną, obyczajową i moralną żeruje na społeczeństwie. Pomysł, by podbudować jej morale "kapłanami niezłomnymi" jest głupi, szkodliwy i nieskuteczny (Popiełuszko - Popiełuszkiem, ale pedofil kościelny - pedofilem). Co kieruje tą idiotyczną partią by głosować jak kościelni serwiliści i tchórze! Dziewczyny i chłopaki z PO wycofajcie się z polityki! Jesteście budowniczymi fundamentalizmu religijnego w naszym państwie. Czy wiecie ile Kościół zarobi na swojej "niezłomności"???????

Ależ intelektualna elyta...