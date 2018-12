Magdalena Środa o Kamili Gasiuk-Pihowicz: Cena wyższa, ale metoda równie plugawa!!!

Nie milkną echa upadku klubu parlamentarnego Nowoczesnej oraz przejścia ośmiu posłów do nowego klubu PO-KO, w tym Kamili Gasiuk-Pihowicz czy Piotra Misiło. Na opozycję sypią się gromy i wygląda na to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński otrzymał właśnie przyspieszony prezent na Boże Narodzenie. Jeszcze przed chwilą oglądaliśmy sondaż, wedle którego opozycja może wygrać z PiS pod warunkiem, że zjednoczy się PO, Nowoczesna, PSL, SLD, Teraz oraz Razem, a już dziś widzimy, że oni po prostu żrą się na całego. Ostro skrytykowała ostatnie działania polityków również Magdalena Środa, która jest całą sytuacją niezwykle rozgoryczona:

„Czy Schetynie warto przyjmować polityków, którzy mają łatwość w zdradzaniu i nie znają wartości lojalności? Zdradzili jedną partię zrobią to z drugą, a jeśli nie zrobią tego, to pewno dlatego, że nie będą mieli wyboru. Nowoczesna była w całości do zasymilowania, trzeba było (Schetyno!) poczekać na dobry moment by zwiększyć wartość, a przede wszystkim, jedność koalicji”.