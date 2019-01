Magdalena Ogórek: Otrzymywałam groźby karalne

Skorpion 18.1.19 19:25

Anakin. A może byś przeczytał coś co pani doktor Ogórek napisała w ostatniej swojej wydanej książce. Przeczytać to ty możesz ale wątpię abyś zrozumiał.

Żeby być w centrum uwagi to trzeba sobie zasłużyć. A twoi idole są w centrum uwagi ale siedząc za kratkami.

Właśnie za tymi kratkami odcięci są od tlenu i szaleją z nienawiści do tych co ich odcięli.