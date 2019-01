Magdalena Ogórek: Kobieta nosi 'zlepek komórek', a locha 'dzika'?

"Nie oceniam sprawy zabijania dzików (nie znam się na ASF), ale wytłumaczcie mi proszę, jakim cudem locha nosi w sobie małego dzika, o którego życie należy walczyć, a kobieta w ciąży nosi „zlepek komórek”? Płód to nie człowiek, a dzik to od początku dzik" - napisała na twitterze Ogórek.

"Nikt nie strzela do kobiet w ciąży. Rozumie to Pani, bo prościej chyba nie da się tego wytłumaczyć..." - to jeden z komentarzy autorstwa Adama Bulandra.