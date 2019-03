Magdalena Adamowicz: Startuję do PE, bo chcę walczyć z mową nienawiści

"Powiem to jeszcze raz dobitnie: startuję nie "dzięki śmierci Pawła", robię to "przez śmierć Pawła"- stwierdziła w wywiadzie dla Onetu Magdalena Adamowicz, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska oraz kandydatka Koalicji Europejskiej do europarlamentu.

"Piszą o tym jak powinnam obchodzić żałobę, co mówić, co czuć, jak wyglądać, co jeść, z kim rozmawiać, a z kim nie. Powiem to jeszcze raz dobitnie: startuję nie "dzięki śmierci Pawła", robię to "przez śmierć Pawła"-podkreśliła rozmówczyni Onetu.