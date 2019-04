Magdalena Adamowicz: Kurde, Paweł, nie mogłeś poczekać?

"Kurde, Paweł, no ok, fajnie, że to wszystko się układa, że ci mnie zaprosili, tamci. Że jesteśmy w Kongresie. Ale nie mogłeś poczekać?"- powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Magdalena Adamowicz, wdowa po tragicznie zmarłym w styczniu tego roku prezydencie Gdańska.

"Tylko czasem jest trudno. Gdy byłyśmy w Kongresie, Antoninie zamgliły się oczy i powiedziała "To tata powinien tu być. To on zawsze walczył". No tak. Ale dlatego, że go nie ma, my jesteśmy. I mówię mu tylko: "Kurde, Paweł, no ok, fajnie, że to wszystko się układa, że ci mnie zaprosili, tamci. Że jesteśmy w Kongresie. Ale nie mogłeś poczekać?"- wspomina.