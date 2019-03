Magdalena Adamowicz będzie walczyć z 'mową nienawiści'

veto 28.3.19 16:23

I kto to mówi, osoba która zieje nienawiścią do PiS, jest zakłamana i cyniczna, i tylko dlatego że Adamowicz był prezydentem Gdańska nagle stała się moralizatorką i chętna do objęcia stołka który jej się absolutnie nie należy, ona jest nikim! Gigantyczna obłuda i zakłamanie, ona chce być parlamentarzystką w UE, jeśli tacy jak ona wejdą do PE to Unia sięgnie dna rynsztoku w który się stacza już od dawna, jedno dno wyrzeźbiło drugie dno.