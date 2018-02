Magazyn Śledczy: Jak się robi biznes... na bezdomnych zwierzętach

Reporterzy „Magazynu śledczego” sprawdzają, jak w Polsce robi się biznes na bezdomnych zwierzętach. Ile kosztuje podatnika opieka nad bezpańskimi psami i kotami? Czy niektóre schroniska to w rzeczywistości umieralnie, gdzie doprowadza się do śmierci psów i fałszuje dokumentację? Dlaczego mimo kolejnych nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt liczba bezdomnych psów i kotów nie maleje? Czy urzędnicy bronią ludzi oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami? Dlaczego sądy nie pociągają do odpowiedzialności urzędników, którzy zgodnie z ustawą odpowiedzialni są za opiekę nad bezpańskimi zwierzętami w gminach? Dlaczego tak trudno ukarać tych, którzy żerują na cierpieniu zwierząt? O przerażającej gałęzi pet biznesu w najnowszym „Magazynie śledczym Anity Gargas” we wtorek o 21:35 w TVP 1.