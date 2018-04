Magazyn śledczy Anity Gargas: Nowy wątek afery podkarpackiej

Nowy wątek „afery podkarpackiej”, czyli nieprawidłowości przy zakupie przez PGE Energia Odnawialna elektrociepłowni w Przeworsku. W tle pranie brudnych pieniędzy i polski wątek międzynarodowej afery "Panama Papers". Dlaczego spółka Skarbu Państwa zakupiła praktycznie bezwartościowy zakład za 22 mln złotych? Czy elektrociepłownia, która miała działać w sposób przyjazny dla środowiska była przestarzała i nie była w stanie wytwarzać energii? I dlaczego nie byłoby odbiorców pozyskanego w niej ciepła? Czy rzeczoznawcy zawyżyli wartość przedsiębiorstwa zwiększając szkodę Skarbu Państwa? Jak doszło do transakcji, która nie miała dla PGE żadnych podstaw ekonomicznych, a co za tym idzie do defraudacji dużej sumy pieniędzy z kieszeni podatników?