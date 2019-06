Mafie zalewają Polskę ,,europejskimi śmieciami''

Do Polski w dalszym ciągu przybywają coraz to większe ilości śmieci z całej Europy. Trudno w to uwierzyć, ale nasz kraje każdego roku staje się coraz większym wysypiskiem Europy. O ile w 2015 rok do Polski przybywało „ledwie” 154 tys. ton śmieci, to w ubiegłym roku ilość ta wzrosła do… 434,4 tys. ton!