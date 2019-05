Mafia wyznaczyła 100 tys. zł za zabicie ministra Ziobry

Nina 30.5.19 8:42

PO to była parttia stworzona przez Niemcy i finansowała wybory Tuska, to dlatego on i jego otoczenie partyjne atakowali słownie i w czynach przeszkadzali we wszystkim co dot.Kaczyńskich. Niemiecka prasa przezywała ich wyzywając od kartofli itp.Oni wiedzieli,że Kaczyńscy po matce wywodzą się z magnackiej polskiej rodziny,którzy będą za dobrem Polski i nie zgodza się słuzyć Niemcom.Ojciec Kaczyńskich walczył w powstaniu warszawskim i był ranny.polskość tej rodziny tak im przeszkadzała, że zaczęli tworzyć różne kłamstwa na ich temat. Tusk celowo nie zajmował się mafiami i przestępcami bo niszczyli polskie finanse, a to jego mocodawcom niemieckim było na rękę.Doradca Putina pouczał go,że jak będą straszyć PISem to naród się przestraszy i zawsze będzie popierał w wyborach PO. Gdyby nie taśmy u Sowy wielu Polaków by nigdy się nie dowiedziało jakimi szkodnikami był rząd PO jak lekceważył Polaków, jakie robił przekręty i afery. Dięki temu,że PIS wygrał wybory Polska istnieje, bo rudy by zrobił z Polski land niemiecki, a z Polaków tanią siłę roboczą.Przystępcy za rządów PO byli bezkarni i dlatego w 90% głosowali za tym antypolskim rzadem. 260 miliardów które pozwolili wyprowadzić aferzystom z Polski to jedyna rzecz którą PO dokonało i którą się nie chwali. Oni powinni do końca życia siedzieć w więzieniu za swoje 8-letnie nierządy.