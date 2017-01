Mafia reprywatyzacyjna kpi z prawa. Jak długo?

reklama

reklama

Nabywcy praw spadkowych czynią starania o przejęcie budynków przy ul. Noakowskiego 18 i Noakowskiego 20 w Warszawie. Budynki te należą do Politechniki Warszawskiej.

Kamienica przy Noakowskiego 18 przed wojną miała należeć do rodziny Israela Chaima Borensztajna i Marii Świderskiej. Działka przy Noakowskiego 20 miała z kolei należeć do Józefa i Antoniego Groniowskich. Po wojnie zniszczone budynki przeszły na własność państwa, a następnie oddano je do użytku Politechnice Warszawskiej.

Spadkobiercy Groniowskich w latach dziewięćdziesiątych na drodze sądowej dokonali unieważnienia odmowy zwrotu nieruchomości wydanej w 1952 roku. W 2006 roku prawa spadkowe zostały odsprzedane Marianowi i Danucie Robełkom oraz Dariuszowi i Agacie Kościkiewiczom.

Co niezwykle istotne, nabywcy praw spadkowych współpracują z mecenasem Robertem Nowaczykiem, który jest łączony ze sprawą reprywatyzacji działki przy Pałacu Kultury w Warszawie. To on właśnie reprezentował obie rodziny, które odkupiły prawa spadkowe do działki przy Noakowskiego.

Trwały też starania o odzyskanie drugiej z działek. Współwłaścicielka budynku spadkobierczyni Marii Świderskiej sprzedała 50 proc. udziałów Brygidzie Gawronek, związanej biznesowo z Marianem Robełkiem i Dariuszem Kościkiewiczem. Do odzyskania całości kamienicy potrzebne były również udziały po zmarłym Borensztajnie. W 2011 roku Brygida Goworek złożyła wniosek o ustanowienie kuratora, który mógłby reprezentować Borensztajna.

Warto nadmienić, że podczas reprywatyzacji, które miały miejsce w stolicy w ostatnich latach, odkupywano od kuratora prawa do nieruchomości, by potem sprzedawać je z zyskiem.

emde/niezalezna.pl

3.01.2017, 11:45