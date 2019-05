Mądry po szkodzie... Kukiz rozważa założenie partii

Tom Bombadil 28.5.19 15:21

Paweł Kukiz - klasyczna ofiara autokreacji. Przede wszystkim powinien odejść i pozwolić podziałać sensowniejszym od siebie. Że nie planuje współpracy z Korwinem - to mu się chwali. Ale to za mało, żeby uwierzyć, że jego ugrupowanie nie powstało po to, by odebrać pewna pulę głosów PiS-owi.