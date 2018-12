Macron ma problem. Marine Le Pen na szczycie sondaży

Emmanuel Macron ma gigantyczne problemy. I nie chodzi tylko o trudne do opanowania protesty w wielu miastach Francji, ale także o pikujące w dół notowania jego partii.

La Republique en Marche et le MoDem - partia, która wyniosła przyjaciela masonerii Macrona do prezydentury cieszy się obecnie poparciem zaledwie 18 proc. Francuzów. Zajmuje drugie miejsce - a na pierwszym triumfalnie plasuje się Front Narodowy - obecnie pod nazwą Zjednoczenie Narodowe (Le Rassemblement national). Marine Le Pen może otwierać szampana, Macron powodów do tego nie ma.