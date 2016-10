Macierewicz zaprosił Airbus’a do rozmów. Co zrobią Francuzi?

reklama

Po zakończeniu rozmów z francuskim Airbus Helicopters w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy Caracal, Minister Obrony Narodowej, Antonii Macierewicz zaprosił wszystkie startujące w tym przetargu firmy do rozmów w sprawie dostarczenia maszyn w trybie bezprzetargowym. Przedstawiciel producenta Caracali poinformował, że firma śledzi z zainteresowaniem rozwój wypadków.



Jak oświadczył Minister Obrony Narodowej, w krótce mają rozpocząć się nowe rozmowy w sprawie pilnego zakupu śmigłowców dla polskiej armii. Zaproszenia zostały wystosowane do wszystkich trzech podmiotów, biorących udział w zakończonym niedawno, nierozstrzygniętym przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy, tj. firma PZL- Świdnik, PZL-Mielec i Airbus Helicopters.

Swojego zaskoczenia nie ukrywał rzecznik producenta Caracali, Guillaume Steuer.

„Sam właśnie zapoznałem się z tą deklaracja polskiego ministerstwa obrony. To ciekawe. Śledzimy rozwój sytuacji z zainteresowaniem, ale jest za wcześnie, by o tym rozmawiać i to komentować”

- oświadczył Steuer.

Jednocześnie wiceszefowa Centrum Operacyjnego MON Beata Perkowska zastrzega, że co prawda Airbus Helicopters ma zostać zaproszony do rozmów, to cena za śmigłowce Caracal zaoferowane w ramach poprzedniego przetargu była zbyt wysoka.



Ciekawe, jak francuska firma wybrnie z tej sytuacji, zwłaszcza po fali oburzenia, krytyki i zwykłych niegrzeczności, zaserwowanych przez francuską prasę i instytucje państwowe polskiemu rządowi, po niedawnym zakończeniu rozmów w sprawie zakupu 50 śmigłowców. Zastanawiające jest też to, w jakiej cenie Francuzi zaproponują nam swoje helikoptery tym razem.



