Macierewicz: WOT NIE BĘDZIE armią moją, ani armią PiS!

Antoni Macierewicz w programie „Dziś wieczorem” w TVP Info rozmawiał na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Odniósł się między innymi do absurdalnych zarzutów, wedle których WOT miałyby być… wojskami PiS i Macierewicza.

„Trudno uznać za poważny zarzut, że tworzone jest wojsko Antoniego Macierewicza, które nie będzie podporządkowane strukturze hierarchicznej armii. To nieprawda. A kolegom z opozycji muszę powiedzieć gorszą informację: wszyscy żołnierze są podlegli ministrowi obrony narodowej. To dopiero winno ich przerazić” – skwitował wypowiedzi polityków opozycji Macierewicz.

Według zapisu nowelizacji ustawy WOT mają być trzecim filarem polskich Sił Zbrojnych. Dowodzić nimi ma trzeci mianowany przez prezydenta RP dowódca, po dowódcy operacyjnym i generalnym. Wojska powołane miałyby zostać na początku przyszłego roku. mają uzupełniać regularne wojsko, a nie stanowić osobną armię.

„Dowódca WOT będzie mianowany przez prezydenta RP (…)Nie jest tak, że wyłącznie pułkownik Wiesław Kukuła będzie podległy MON” – dodał Macierewicz.

Na temat uważania przez niektórych polityków opozycji WOT za armię PiS Macierewicz odniósł się do rzeczywistego powodu powstania Obrony Terytorialnej:

„To tak jakby powiedzieć, że batalion w Lublińcu jest armią PiS-u, albo GROM jest armią PiS-u, czy 16 dywizja jest armią PiS-u. To jakiś zupełny absurd. Moim zdaniem obawa jest inna, że to będzie formacja bardzo związana ze społecznościami lokalnymi. WOT są emanacją rzeczywistego patriotycznego poruszenia, z jakim mamy do czynienia od dwóch lat, na skutek działań moich poprzedników. My tylko wyciągnęliśmy do nich ręce i stworzyliśmy im możliwość realizacji zadań patriotycznych”

Odparł także zarzuty dotyczące tego, że WOT mogłyby zostać użyte… przeciw opozycji:

„Nie ma do tego cienia podstaw. Choć być może są ludzie, którzy pamiętają o swoim udziale w stanie wojennym i być może myślą takimi kategoriami. Pamiętam także tych, którzy wychwalali Kiszczaka i Jaruzelskiego jako ludzi honoru i na pierwszych stronach swoich gazet bronili ich. Ci ludzie mogą w ten sposób myśleć, ale normalni ludzie nie”

5.11.2016, 17:45