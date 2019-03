Macierewicz: Wejście do NATO- wielka zasługa m.in. premiera Olszewskiego

Auferetur Inferunt Insaniam 12.3.19 21:50

Polska w NATO – kalendarium (wytęż wzrok i szukaj Olszewskiego)



31 marca 1991 - rozwiązano struktury wojskowe Układu Warszawskiego



11-12 marca 1992 - Sekretarz Generalny NATO Manfred Woerner mówi w Warszawie, że „drzwi do NATO są otwarte”



10 kwietnia 1992 - pierwsze posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO, w którym uczestniczyli również szefowie MON ministrowie obrony i szefowie sztabów państw Europy Środkowej i Wschodniej



1 września 1993 - Prezydent Lech Wałęsa w liście do Woernera pisze, że członkostwo w NATO jest jednym z priorytetów naszej polityki zagranicznej



10 stycznia 1994 - na szczycie NATO w Brukseli państwa Europy Środkowej i Wschodniej otrzymują propozycję współpracy w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju



12 stycznia 1994 - Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry i Polska) na spotkaniu z prezydentem USA Billem Clintonem w Pradze akceptują program Partnerstwa dla Pokoju



12-16 września 1994 - w Biedrusku pod Poznaniem odbywają się pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe z armiami NATO



16 lutego 1995 - Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjmuje uchwałę o Odrodzeniu Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Revitalization Act) przewidującą rozszerzenie NATO m.in. o Polskę



10 lipca 1996 - w Białym Domu Clinton przyjmuje prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Spotkanie jest poprzedzone zapewnieniami ustępującego prezydenta Lecha Wałęsy, że postkomunistyczny prezydent nie zmieni kierunku polskiej polityki zagranicznej. Rozmowa rozwiewa obawy Amerykanów.



22 października 1996 - Clinton w Detroit po raz pierwszy podaje konkretną datę powiększenia NATO – najpóźniej w 1999 r. na 50-lecie Sojuszu



8 lipca 1997 - Na szczycie szefów państw i rządów NATO w Madrycie zostaje podjęta decyzja o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w Sojuszu.



16 września 1997 - początek rozmów akcesyjnych pomiędzy NATO a Polską



14 listopada 1997 - szef MSZ Bronislaw Geremek przekazuje Sekretarzowi Generalnemu NATO list wyrażający wolę przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego



16 grudnia 1997 - w Brukseli szefowie MSZ państw NATO podpisują Protokoły Akcesyjne dla Polski, Czech i Węgier. Rozpoczyna się procedura ratyfikacji ich w 16 krajach.



17 lutego 1999 - Sejm i Senat przyjmują ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, którą 9 dni później podpisuje prezydent Kwaśniewski



12 marca 1999 - W Independence (USA) minister Geremek przekazuje na ręce Sekretarz Stanu USA Madleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego



16 marca 1999 - następuje uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli