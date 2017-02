Macierewicz w MON o współpracy Polski i Ukrainy

reklama

Fot. Youtube

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z przedstawicielami ukraińskiego parlamentu.

W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Obrony Narodowej uczestniczył także Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, poseł Michał Dworczyk.

"Nasza dzisiejsza rozmowa była poświęcona współpracy kulturowej, gospodarczej i politycznej. We wszystkich dziedzinach ta współpraca rozwija się bardzo dobrze. (…) Mamy wspólne doświadczenia tragiczne, ale mamy też wspaniałe doświadczenia, i to one nas łączą. Liczę na to, że przezwyciężenie złej przeszłości pozwoli na potwierdzenie współdziałania i współpracy polsko – ukraińskiej tak potrzebnej wobec agresji rosyjskiej zagrażającej całej Europie" – powiedział po spotkaniu z przedstawicielami parlamentu Ukrainy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Minister Antoni Macierewicz podziękował parlamentarzystom za projekt dotyczący przygotowania cyklicznego, polskiego programu, który będzie emitowany w telewizji ukraińskiej

"To dobry przykład rozwoju naszej współpracy i za niego bardzo dziękuję" – dodał szef MON.

"Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Podczas ostatniego spotkania ministrów obrony mieliśmy okazję rozmawiać na temat Ukrainy. Jak Państwo wiecie, sekretarz obrony J. Mattis jednoznacznie wypowiedział się w sprawie konieczności przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, Gruzji, wszystkich tych krajów, które padły ofiarą agresji ze strony rosyjskiej" – powiedział na konferencji szef MON.

mon.gov.pl

17.02.2017, 13:45