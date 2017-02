Macierewicz: W marcu projekt nowego modelu dowodzenia armią

reklama

Minister obrony Antoni Macierewicz zapowiada, że projekt nowego modelu dowodzenia armią zostanie opublikowany w marcu. Szef MON liczy, że przed sejmowymi wakacjami ustawa wejdzie w życie.

Minister Macierewicz, który uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przyszłego wyposażenia Wojsk Obrony Terytorialnej przypomniał, że prace nad projektem ustawy o kierowaniu i dowodzeniu armią rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W październiku minister zapowiadał, że konsultacje zakończą się do końca 2016 roku. "Tak się stało" - powiedział szef MON. Dodał, że projekt reformy dowodzenia jest już po uzgodnieniach wewnątrz resortu i pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Niedługo trafi do prezydenta i BBN, a później do Sejmu. "Wierzę głęboko, że w marcu będziecie mogli państwo ten projekt otrzymać." - zapowiedział minister obrony.

Szef MON wyraził przekonanie, że po ostatnich zmianach i nominacjach na najważniejszych stanowiskach dowódczych, wojsko jest gotowe do wprowadzania reformy. Minister podkreślił, że wczoraj - po nominacji generała Miki na dowódcę generalnego - zakończył się proces kształtowania nowej obsady kierownictwa polskiej armii. Minister przypomniał, że w ostatnich miesiącach również większość jednostek operacyjnych dostała nowych dowódców, więc można stwierdzić, iż personalnie wojsko do reformy jest przygotowane.

Minister Antoni Macierewicz dodał, że reforma dowodzenia opiera się przede wszystkim na wzmocnieniu roli szefa Sztabu Generalnego. Jak tłumaczył szef MON kierowanie wojskiem ma skupiać się właśnie wokół tej struktury.

W środę stanowisko dowódcy generalnego objął generał Jarosław Mika. Zastąpił generała Mirosława Różańskiego, który w połowie grudnia - bez podania powodu - zrezygnował z funkcji. Na początku stycznia zmienił się również dowódca operacyjny. Został nim generał Sławomir Wojciechowski. Jego poprzednikowi - generałowi Markowi Tomaszyckiemu - nie przedłużono kadencji.

Zmiana dokonała się również na stanowisko szefa Sztabu Generalnego. Pełniący tę funkcję drugą kadencję generał Mieczysław Gocuł złożył rezygnację. Zastąpił go generał Leszek Surawski. Kadrowe zmiany w armii to także dowódca nowego, piątego rodzaju wojsk - obrony terytorialnej. Szefem nowej struktury jest generał Wiesław Kukuła, który wcześniej dowodził jednostką komandosów w Lublińcu.

10.02.2017, 8:07