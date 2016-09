Macierewicz w USA:Rosja tworzy radykalny islamski terroryzm

reklama

Minister Antoni Macierewicz, przebywający z wizytą w USA poinformował, że Stany Zjednoczone gotowe są do jak najszybszego rozmieszczenie wojsk na terenie Polski. W piątek szef MON uczestniczył w konferencji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey - podaje PAP.



''Wiem, że ze strony USA jest jak największa gotowość i determinacja, żeby ich wojska - zarówno te w ramach ciężkiej brygady, która będzie stacjonować na terenie Polski, jak i te, które będą w bojowej grupie batalionowej i będą współdziałać z innymi wojskami natowskimi - jak najszybciej rozpoczęły rozmieszczenie na terenie Polski - poinformował PAP szef MON.

Będzie się to dziać na początku przyszłego roku i obejmie szereg miejscowości na flance wschodniej, ale też na zachodzie kraju - przypomniał Antoni Macierwicz.



Przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych, polski minister obrony był w piątek głównym mówcą na sympozjum z udziałem studentów, naukowców i polityków na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Brunswick w stanie New Jersey.

Wygłosił tam główne przemówienie na konferencji na temat bezpieczeństwa narodowego.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na flance wschodniej, oraz mówił na ekstremizmie islamskim i terroryzmie, m. in. we Francji, Belgii i Niemczech.

Poruszył kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz ekspansywnej polityki Chin.



Minister akcentował historyczne znaczenie niedawnego szczytu sojuszu wojskowego w Warszawie. Mówił też o obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w tym polskich, w różnych krajach jego wschodniej flanki.

LDD, źródło: pap,RMF24.PL

1.10.2016, 9:35