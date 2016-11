Macierewicz: W Warszawie stanie Kolumna Chwały Wojska Polskiego

reklama

reklama

To był czas przywracania prawdy – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u w ten sposób podsumował działania prowadzone w ostatnim roku przez jego resort w dziedzinie polityki historycznej.

"Nie prowadzimy polityki rozumianej, jako wydumany koncept polityczny, my po prostu wydobywamy prawdę spod zwałów kłamstwa" - powiedział antoni Macierewicz, opowiadając o polityce historycznej Prawa i Sprawiedliwości.

"To, co nazywamy polityką historyczną w wydaniu kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w ciągu ubiegłego roku, polegało przede wszystkim na najprostszym zabiegu, od którego cała polityka i każda polityka musi się rozpoczynać – od przywrócenia prawdy. My po prostu wydobywamy prawdę spod zwałów kłamstwa, oszustwa, dezinformacji, którymi prawda o polskiej historii, w tym o polskim wojsku, była przez ubiegłe dziesięciolecia pokryta" - stwierdził dosłownie.

Jako najważniejsze działania wymienił państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny oraz pośmiertne nadanie Ryszardowi Kuklińskiemu stopnia generała brygady.

Macierewicz powiedział też, że należy zbudować Kolumnę Chwały Wojska Polskiego, która mialaby stanąć w Warszawie w setną rocznicę Bitwy Warszawskeij. Mogłaby symbolizować stolicę zamiast Pałacu Kultury i Nauki. "Taki pomnik musi powstać" - powiedział.

ol/RadioMaryja.pl

18.11.2016, 10:45