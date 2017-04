Macierewicz: Stany Zjednoczone doceniły wkład Polski w NATO

reklama

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz był wczoraj wieczorem gościem programu "Polski punkt widzenia" w Telewizji Trwam.

Szef MON mówił m.in. o umowie z Amerykanami na zakup systemu rakietowego Patriot. Zaznaczył, że dokument podpisany w piątek jest kompletny i bardzo szczegółowy, teraz musi odnieść się do niego jeszcze rząd Stanów Zjednoczonych.

"Musimy pamiętać, że w tej umowie występują trzy podmioty, tj. Polska, firma produkująca system Patriot i rząd USA"- podkreślił Macierewicz. Szef resortu obrony zwrócił jednocześnie uwagę, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych tą sprawą wskazuje na ich świadomość znaczenia Polski na wschodniej flance NATO. Minister zaznaczył, że system Patriot, negocjowany przez stronę polską, nie jest jeszcze ukończony. Jak zauważył Macierewicz, wdrażanie tego systemu w prace wojska polskiego będzie równoległe z wdrażaniem go do armii amerykańskiej.

"Niewątpliwie jest to niezwykła sytuacja. Stany Zjednoczone dotychczas się nie zgadzały na tego typu procedury nabywania najnowocześniejszych sprzętów. Ta sytuacja oznacza, że Polska w tym samym czasie, co armia USA będzie dysponowała tym samym poziomem nowoczesności systemu walki. Wiele państw, a już na pewno USA, dbają o pewien odstęp czasowy między wdrażaniem nowoczesności do swojej armii a przedstawianiem jej swoim sojusznikom"- podkreślił minister.

W ocenie szefa MON, tego rodzaju działanie jest dowodem na dobrą współpracę między USA i Polską.

"Stany Zjednoczone w ten sposób dają do zrozumienia, jak istotną rolę odgrywa Polska i polska armia na wschodniej flance NATO i w ogóle w gwarancji bezpieczeństwa europejskiego"- podkreślił Antoni Macierewicz.

Minister obrony narodowej mówił również o swoim spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Zdaniem szefa MON merytoryczna rozmowa była bardzo potrzebna, samo spotkanie natomiast przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

"Były poruszane takie tematy, jak sprawy kadrowe, modernizacja armii i zobowiązania sojusznicze ze szczytu NATO. Przy czym, jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to skupiliśmy się główne na problematyce związanej z organizacją międzynarodowej dywizji, która będzie koordynowała działania batalionowych grup bojowych NATO"- powiedział Macierewicz.

JJ/RadioMaryja.pl, wPolityce.pl, Fronda.pl

2.04.2017, 10:16