Macierewicz: Rozrosła się atmosfera nienawiści

„Jeden z tych ludzi nienawidzących pamięci prezydenta, pamięci poległych pod Smoleńskiem, mówił z radością, jaki to fantastyczny widok - ciało prezydenta Rzeczpospolitej w błocie. I on się z tego cieszył. Podobnie jak cieszyli się swymi kłamstwami posłowie Platformy Obywatelskiej, wymyślając najbardziej nieprawdopodobne kłamstwa na temat pana doktora Berczyńskiego, czy na temat działań Ministerstwa Obrony Narodowej.” - mówił szef MON, Antoni Macierewicz.

W swoim cotygodniowym felietonie dla TV Trwam Antoni Macierewicz mówił o kontrmanifestacji „Obywateli RP”, podczas której uderzono legendę opozycji z czasó PRL, Adama Borowskiego, obecnie szefa warszawskiego klub Gazety Polskiej:

„Zlekceważyliśmy widoczny od dłuższego czasu trend w mediach, które nie patrząc na rzeczywistość, w coraz większym stopniu uważają, że są uprawnione do najbrutalniejszego kłamstwa, do najbardziej bezwstydnego oszustwa, najbardziej wydumanych, niemających żadnego pokrycia w rzeczywistości manipulacji”

Minister Obrony Narodowej dodawał:

„Rozrosła się ta atmosfera nienawiści, która w ostatnich dniach doprowadziła do zjawisk, które rzeczywiście grożą, iż może dojść do bardzo brutalnych działań. Co więcej - zmierzają właśnie w tym samym kierunku, który kiedyś doprowadził do śmierci pana Rosiaka, do działań, które były spowodowane nienawiścią aby zabić ludzi kierujących Prawem i Sprawiedliwością, aby zabić przeciwników politycznych „

dam/YouTube,Fronda.pl

12.05.2017, 10:20