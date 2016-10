Macierewicz: Rosyjskie statki na Bałtyku niepokoją

reklama

reklama

Szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wypowiedział się na temat wpłynięcia rosyjskich statków zdolnych do przenoszenia broni atomowej na rejon Bałtyku.

Informację o wpłynięciu na Bałtyk dwóch rosyjskich korwet zdolnych przenosić broń nuklearną potwierdziło wczoraj Ministerstwo obrony Szwecji. Statki wpłynęły na Bałtyk we wtorek wieczorem.

O sprawie donosiła też szwedzka gazeta "Afronbladet". Donosiła ona, że dwa okręty z Floty Czarnomorskiej minęły duńską cieśninę Wielki Bełt i skierowały się na Bałtyk. Ulokowały się w rejonie Kaliningradu.

Do całej sprawy odniósł się przebywający obecnie w Brukseli Minister Obrony Narodowej Polski Antoni Macierewicz. Jak stwierdził, nie można lekceważyć tego wydarzenia:

"To jest oczywisty powód do zaniepokojenia. Przemieszczanie takich okrętów na Bałtyk zmienia, jak słusznie podkreśliło ministerstwo obrony Szwecji, układ sił na Bałtyku i to jest poważna sprawa".

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Peter Hultqvist, szef resortu obrony Szwecji.

Jak mówił:

"To jest, mimo wszystko, niepokojące i dotyczy wszystkich krajów wokół Morza Bałtyckiego".

daug/Fronda.pl

26.10.2016, 19:35