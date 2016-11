Macierewicz wyjaśnia, czy Rosji trzeba się bać

reklama

W swoim cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam "Głos Polski" minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówił m.in. o Rosji, przyspieszeniu postanowień ze szczytu NATO w Warszawie oraz wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Czy zagrożenie ze strony Rosji jest rzeczywiście realne?

"To pytania o konkretne przypadki: okręty przenoszące głowice jądrowe, Iskandery, szereg szczegółów, które mają bulwersować. To zasadne pytania, ale jest też faktem, że związane są one z dwoma różnymi okolicznościami. Po pierwsze, z decyzjami, jakie podjęto na szczycie NATO w lipcu tego roku, a po drugie - z czymś doraźnym, wyborami w USA"- tłumaczy Macierewicz.

W kontekście wyborów w USA szef MON odniósł się do ostrej kampanii prezydenckiej w USA i tego, że oboje kandydaci przerzucają się nawzajem ciężkimi oskarżeniami.

"To oczywiste, że dyskusja i wzajemne oskarżenia o współdziałanie i sprzyjanie agresji imperializmowi rosyjskiemu, są związane z kampanią wyborczą. Dawno nie było tak w historii USA, by problematyka zagraniczna, międzynarodowa, uzyskała tak istotny wpływ na przebieg kampanii wyborczej"- powiedział Macierewicz, podkreślając, że nie tylko Donald Trump jest oskarżany o ewentualną przychylność wobec interesów Federacji Rosyjskiej, gdyż takie oskarżenia formułowane są również wobec Hillary Clinton. Tu minister przypomniał politykę resetu wobec Rosji, czego symbolem była także kandydatka Demokratów. Jest to nadal istotny element kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Szef MON mówił również o przyspieszeniu realizacji postanowień z lipcowego szczytu NATO. W ocenie Antoniego Macierewicza jest to "upiorny sen Putina i rosyjskich elit".

"Jeszcze niedawno mówiliśmy o lutym i kwietniu, a dyslokacja rozpocznie się już w styczniu. Wszyscy się spieszą, bo wszyscy obawiają się z posunięć rosyjskich. Jeszcze żaden rosyjski władca nie doprowadził do tak katastrofalnych skutków i nie osłabił tak pozycji Rosji jak pan Putin"- tłumaczył minister obrony, dodając, że mimo wszystko Rosji nie warto się obawiać. Trzeba natomiast bronić się przed nią i zawsze byc przygotowanym na wszelkie możliwe niebezpieczeństwa.

Zobacz cały felieton:

JJ/Radio Maryja, You Tube, Fronda.pl

7.11.2016, 11:15