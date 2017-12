Macierewicz: Przechodzimy do następnej fazy budowy siły narodowej

„Dzisiaj przeżywamy czas, który otrzymaliśmy w wyniku porywu patriotycznego, który być może na początku był jak słomiany ogień, ale który udało się przekształcić w trwale pracujący wielki kocioł narodowej siły. Bo tak to właśnie wygląda. Dzisiaj silnik narodowy pracuje z coraz większą siłą, coraz większą mocą, coraz większym przyspieszeniem” - mówił w Spale na spotkaniu z działaczami Klubów Gazety Polskiej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W spotkaniu wzięło udział ponad 500 Polaków z całego kraju. Wystąpienie ministra trwało około dwóch godzin, wielokrotnie przerywano je oklaskami. Mówił między innymi o walce Polaków o niepodległość na przestrzeni tak wielu lat.

„Chcę, abyście mieli świadomość, że w Waszych rękach są marzenia wielu pokoleń Polaków. Nam jej nie wolno zmarnować za żadną cenę. Nie ma takiej ceny, jaką można zapłacić za zmarnowanie takiej szansy”

- podkreślał Macierewicz.

Dodawał również:

„Mówię o tym, bo wielu sądzi, iż przeżywamy kryzys. My nie przeżywamy kryzysu. My przechodzimy do następnej fazy budowy siły narodowej. Tak trzeba patrzeć na obecne wydarzenia.”.

Zaznaczył też:

„One mogą się wydawać personalnie trudne i bywają trudne, ale zobaczcie z jaką klasą wszyscy aktorzy tych wydarzeń je przechodzą - tłumaczył minister Macierewicz. - Dlaczego? Nie dlatego, że nie mamy różnych poglądów. Mamy różne poglądy. Są spory.”.

Minister dziękował członkom Klubów Gazety Polskiej, sam otrzymał od nich prezenty i podziękowania. Macierewicz podkreślił też:

„Dziś widzimy jak nakręca się spiralę nienawiści wobec Polski. Nie dajcie się zepchnąć. My naprawdę jesteśmy wielkim, królewskim narodem. Dziękuję Wam”.

